Podignuta optužnica protiv gorana vesića i još 12 osoba: Oglasilo se VJT u Novom Sadu o istrazi u slučaju pada nadstrešnice

Blic pre 46 minuta
Podignuta optužnica protiv gorana vesića i još 12 osoba: Oglasilo se VJT u Novom Sadu o istrazi u slučaju pada nadstrešnice…

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba zbog opravdane sumnje da su učinili krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, u vezi sa rušenjem nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba, a jedna osoba teško povređena.

Kako je saopšteno, tužilaštvo je u dopuni istražnog postupka, u potpunosti postupilo po Odluci Veća Višeg suda u Novom Sadu, koja je dostavljena ovom tužilaštvu 11.aprila 2025.godine. "Poslednja istražna radnja je preduzeta 12. septembra 2025.godine, nakon čega je 15.septembra 2025. godine doneta Naredba o završetku dopune istrage čime je okončan istražni postupak", saopšteno je. Tokom istrage, kako se navodi u saopštenju, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dan uživo: Optužnica, drugi pokušaj

Dan uživo: Optužnica, drugi pokušaj

N1 Info pre 46 minuta
Rakić Vodinelić o predmetima u vezi pada nadstrešnice: Imamo dva postupka i nešto manje zamućene pravosudne vode

Rakić Vodinelić o predmetima u vezi pada nadstrešnice: Imamo dva postupka i nešto manje zamućene pravosudne vode

N1 Info pre 6 minuta
Rajić o optužnici: Sada smo tamo gde smo bili pre devet meseci, ovim činom nije ništa rešeno

Rajić o optužnici: Sada smo tamo gde smo bili pre devet meseci, ovim činom nije ništa rešeno

N1 Info pre 1 sat
Optužni predlog protiv osumnjičenog da je na VMA napao vojne policajce

Optužni predlog protiv osumnjičenog da je na VMA napao vojne policajce

Nova pre 51 minuta
Podignuta optužnica protiv Vesića i 12 osoba za pad nadstrešnice

Podignuta optužnica protiv Vesića i 12 osoba za pad nadstrešnice

RTS pre 1 sat
VJT podnelo optužni predlog protiv osumnjičenog da je na VMA napao vojne policajce

VJT podnelo optužni predlog protiv osumnjičenog da je na VMA napao vojne policajce

Danas pre 1 sat
Rajić o optužnici: Tamo smo gde smo bili pre devet meseci, ovim ništa nije rešeno

Rajić o optužnici: Tamo smo gde smo bili pre devet meseci, ovim ništa nije rešeno

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoGoran Vesić

Politika, najnovije vesti »

„Gde su nestali snimci iz prostorija SNS“: Tepić o incidentu sa Kobrama

„Gde su nestali snimci iz prostorija SNS“: Tepić o incidentu sa Kobrama

Danas pre 1 minut
Macut sa delegacijom Kine: Jačanje partnerstva kroz ekonomske projekte i političku saradnju

Macut sa delegacijom Kine: Jačanje partnerstva kroz ekonomske projekte i političku saradnju

Danas pre 36 minuta
Hoće li Vučić i kada izvršiti „desant“ na Novi Sad?

Hoće li Vučić i kada izvršiti „desant“ na Novi Sad?

Danas pre 36 minuta
Kos: Neprihvatljivo mešanje u sudske postupke, EU zabrinuta za vladavinu prava u Srbiji

Kos: Neprihvatljivo mešanje u sudske postupke, EU zabrinuta za vladavinu prava u Srbiji

N1 Info pre 21 minuta
Dan uživo: Optužnica, drugi pokušaj

Dan uživo: Optužnica, drugi pokušaj

N1 Info pre 46 minuta