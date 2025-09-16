Optužni predlog protiv osumnjičenog da je na VMA napao vojne policajce

Nova pre 3 sata  |  Autor: Beta
Optužni predlog protiv osumnjičenog da je na VMA napao vojne policajce

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je podnelo sudu optužni predlog protiv muškarca (43) zbog sumnje da je 23. septembra 2023. na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA) napao vojne policajce.

U saopštenju se Z.B. sumnjiči i da je na odeljenju VMA za toksikologiju razbio aspirator. Tužilaštvo je predložilo sudu da se oglasi krivim i da mu izrekne uslovnu kaznu zatvora od godinu dana sa rokom provere od četiri godine. Tereti se za „Napad na vojno lice u vršenju vojne službe u sticaju sa krivičnim delom Uništenje i oštećenje tuđe stvari“.
Optužni predlog protiv muškarca zbog napada na vojne policajce na VMA

Ključne reči

TužilaštvoVMA

