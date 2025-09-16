Privedena trojica poljoprivrednika zbog incidenta na protestu u Novom Sadu

Policija je jutros privela trojicu poljoprivrednika iz Udruženja "Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije" zbog incidenta koji se dogodio na jučerašnjem protestu u Novom Sadu, saznaje Nova.rs.

Kako je za Nova.rs potvrdio Mileta Slankamenac iz Udruženja „Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije“, poljoprivrednici su privedeni zbog incidenta koji se dogodio sa dvojicom mladića koji su juče prekinuli protest poljoprivrednika ispred Banovine u Novom Sadu. Dva poljoprivrednika su iz Bačke, a jedan iz Banata, naveo je Slankamenac. „Oni su odvedeni u Novi Sad jer se tamo delo dogodilo. Ništa više ne znamo o njima“, kaže Slankamenac za Nova.rs. Kako