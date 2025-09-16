„Vašington post”: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

Politika pre 14 minuta
„Vašington post”: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

„To sam bio ja na Univerzitetu juče”– poslao poruku maloj grupi ljudi Robenson

VAŠINGTON – Tajler Robinson, osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, očigledno je priznao ubistvo desničarskog aktiviste u grupnom četu na onlajn platformi Diskord, objavio je danas Vašington post. U nizu poruka koje je poslao maloj grupi ljudi Robenson je naveo da ima „loše vesti” i dodao: ''to sam bio ja na Univerzitetu juče”, prenosi američki list, pozivajući se na izvore i snimke ekrana u koje je, kako tvrdi, imao uvid. Rekao je grupi da će se uskoro predati i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"To sam bio ja": Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

"To sam bio ja": Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

Blic pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vašington

Svet, najnovije vesti »

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Blic pre 29 minuta
Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

Danas pre 14 minuta
Putinova ponuda „pregovora“ je klopka

Putinova ponuda „pregovora“ je klopka

Radar pre 24 minuta
Limiti kineske moći

Limiti kineske moći

Radar pre 24 minuta
Sada je sve i više nego jasno Evo ko pokušava da uvuče NATO u rat sa Rusijom

Sada je sve i više nego jasno Evo ko pokušava da uvuče NATO u rat sa Rusijom

Alo pre 24 minuta