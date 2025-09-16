"To sam bio ja": Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

Tajler Robinson, osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, očigledno je priznao ubistvo desničarskog aktiviste u grupnom četu na onlajn platformi Diskord, objavio je danas Vašington post.

U nizu poruka koje je poslao maloj grupi ljudi Robinson je naveo da ima "loše vesti" i dodao: ''to sam bio ja na Univerzitetu juče", prenosi američki list, pozivajući se na izvore i snimke ekrana u koje je, kako tvrdi, imao uvid. Rekao je grupi da će se uskoro predati i zahvalio im na "svim lepim trenucima i smehu", navodi se u saopštenju. Napominje se i da niko od članova grupe nije odgovorio na njegove poruke. Robinson je poslao poruke oko dva sata pre nego što