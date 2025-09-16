"To sam bio ja": Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

Blic pre 2 sata
"To sam bio ja": Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

Tajler Robinson, osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, očigledno je priznao ubistvo desničarskog aktiviste u grupnom četu na onlajn platformi Diskord, objavio je danas Vašington post.

U nizu poruka koje je poslao maloj grupi ljudi Robinson je naveo da ima "loše vesti" i dodao: ''to sam bio ja na Univerzitetu juče", prenosi američki list, pozivajući se na izvore i snimke ekrana u koje je, kako tvrdi, imao uvid. Rekao je grupi da će se uskoro predati i zahvalio im na "svim lepim trenucima i smehu", navodi se u saopštenju. Napominje se i da niko od članova grupe nije odgovorio na njegove poruke. Robinson je poslao poruke oko dva sata pre nego što
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

„Vašington post”: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

„Vašington post”: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priznao zločin u onlajn četu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vašington

Svet, najnovije vesti »

Deca jedu kontaminiranu stočnu hranu! Ovaj grad je pravi pakao na zemlji: Ako ostanu, umreće od gladi i bolesti, ako se usude…

Deca jedu kontaminiranu stočnu hranu! Ovaj grad je pravi pakao na zemlji: Ako ostanu, umreće od gladi i bolesti, ako se usude da pobegnu, biće silovani i ubijeni

Blic pre 1 sat
Pokušali da ubiju predsednika veštičarenjem: Osuđena dvojica muškaraca u Zambiji: Angažovao ih brat opozicionog poslanika

Pokušali da ubiju predsednika veštičarenjem: Osuđena dvojica muškaraca u Zambiji: Angažovao ih brat opozicionog poslanika

Blic pre 30 minuta
Drama u Briselu! Pogođen automobil poljskog političara u Evropskom parlamentu: "Izrešetan" iz vazdušnog oružja (foto)

Drama u Briselu! Pogođen automobil poljskog političara u Evropskom parlamentu: "Izrešetan" iz vazdušnog oružja (foto)

Blic pre 25 minuta
"Ovakav zločin ranije nije viđen": Tramp pozvao Hamas da oslobodi taoce: U protivnom "sve opcije će biti otvorene"

"Ovakav zločin ranije nije viđen": Tramp pozvao Hamas da oslobodi taoce: U protivnom "sve opcije će biti otvorene"

Blic pre 10 minuta
"Nov stepen sposobnosti za napad na neprijatelja" Ukrajinska inovaciona odbrambena grupa "Brejv 1" završila testiranje novih…

"Nov stepen sposobnosti za napad na neprijatelja" Ukrajinska inovaciona odbrambena grupa "Brejv 1" završila testiranje novih kamikaza dronova

Kurir pre 9 minuta