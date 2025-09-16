Podignuta optužnica za ubistvo Charlieja Kirka, traži se smrtna kazna

Slobodna Evropa pre 2 sata
Podignuta optužnica za ubistvo Charlieja Kirka, traži se smrtna kazna

Dvadesetdvogodišnji Tyler Robinson optužen je za ubistvo konzervativnog aktiviste Charlieja Kirka (31), koji je ustrijeljen tokom skupa prošle srijede.

Robinson, porijetlom iz Washingtona u Utahu, u utorak se pojavljuje pred sudom, a tereti ga se za teško ubistvo i ometanje pravde. Tužitelji su najavili kako će za Robinsona tražiti smrtnu kaznu. Prema navodima, 22-godišnjak je nakon ubistva navodno naredio svom cimeru da izbriše "inkriminirajuće poruke" o zločinu te da "šuti" ako ga policija bude ispitivala. Kirk, politički aktivist i bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ubijen je na jednom od
