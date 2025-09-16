Kragujevac: Otkrivena spomen-ploča dr Moši Eliju

U okviru programa posete i obeležavanja Dana jevrejske kulture u Kragujevcu, ambasadorka Izraela Avivit Bar-Ilan obišla je Zdravstvenu stanicu broj 4 Doma zdravlja, koja u znak zahvalnosti i sećanja nosi ime građanina Kragujevca jevrejske nacionalnosti, doktora Moše Elija.

Doktor Eli je tridesetih godina prošlog veka u Kragujevcu bio poznati ginekolog, hirurg i humanista, aktivan član i donator Crvenog krsta, kao i predsednik jevrejske veroispovedne opštine. Stradao je u masovnom streljanju 1941. godine u Kragujevcu. Tim povodom, ambasadorka Bar-Ilan i dr Vasilije Antić, direktor Doma zdravlja, otkrili su spomen-ploču sa imenom ovog čuvenog lekara. Ambasadorka Avivit Bar-Ilan izrazila je zahvalnost zbog negovanja i čuvanja sećanja na