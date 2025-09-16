Medijski levijatan uživo

Nezavisni novinari, mediji, udruženja, opstali su i opstaće uprkos svemu, upravo zato jer su neophodni za i najmanji osećaj slobode. Ta potreba je neuništiva, makar se svela na rupe u zemlji iz kojih će jednoga dana nicati vrbe od kojih će deca praviti svirale, a iz kojih će se razlegati da su u cara Trajana kozje uši

Predsednik države nema nikakav problem da javno saopšti da je imao razgovore sa rukovodiocem inostrane firme koja ima medijsko preduzetništvo i u Srbiji, i da, demantujući tvrdnje da je naručivao kadrovske smene, zapravo potvrdi da su one istinite. Stranim partnerima je govorio najgore o novinarima, urednicima, vlasnicima medija iz sopstvene zemlje i to onima koji su odavno prepoznati kao borci za profesionalno, nezavisno informisanje. Po Aleksandru Vučiću oni su
