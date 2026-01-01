Spektakla na nebu: Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi uz vatromet i šou dronova

Euronews pre 37 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Spektakla na nebu: Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi uz vatromet i šou dronova

Beograđani i gosti prestonice dočekali su Novu 2026. godinu na Sava promenadi, gde su poslednje sekunde 2025. godine bile ispunjene novogodišnjom projekcijom i tradicionalnim odbrojavanjem na Kuli Beograd.

U ponoć je nebo iznad prestonice zasijalo u raskošnom svetlosno-pirotehničkom spektaklu. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Vatromet za pamćenje ispaljivan je sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa Gazele i novobeogradske obale. Predesnik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu je postavio snimak novogodišnjeg vatrometa u Beogradu na vodi i čestitao građanima Novu godinu. Прикажи ову објаву у апликацији
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Sputnik pre 2 minuta
Dijaspora na dočeku Nove godine: Širom Srbije svečano obeležen početak 2026. godine FOTO

Dijaspora na dočeku Nove godine: Širom Srbije svečano obeležen početak 2026. godine FOTO

B92 pre 2 minuta
Spektakularan vatromet Sija nebo iznad Beograda! Ovako su Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi…

Spektakularan vatromet Sija nebo iznad Beograda! Ovako su Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi (video)

Blic pre 57 minuta
Vatromet obasjao nebo iznad Beograda! Spektakularni prizori na Kuli Beograd: Ovako su građani i gosti prestonice dočekali Novu…

Vatromet obasjao nebo iznad Beograda! Spektakularni prizori na Kuli Beograd: Ovako su građani i gosti prestonice dočekali Novu godinu! (foto)

Kurir pre 42 minuta
Beograđani i gosti dočekali Novu 2026. uz raskošni svetlosno-pirotehnički spektakl FOTO/VIDEO

Beograđani i gosti dočekali Novu 2026. uz raskošni svetlosno-pirotehnički spektakl FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNova godinaBeograd na vodibeogradvatromet

Društvo, najnovije vesti »

Spektakla na nebu: Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi uz vatromet i šou dronova

Spektakla na nebu: Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi uz vatromet i šou dronova

Euronews pre 37 minuta
Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Sputnik pre 2 minuta
Dijaspora na dočeku Nove godine: Širom Srbije svečano obeležen početak 2026. godine FOTO

Dijaspora na dočeku Nove godine: Širom Srbije svečano obeležen početak 2026. godine FOTO

B92 pre 2 minuta
Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi

Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi

Beta pre 1 sat
Od „galskog“ do „Božićnog seoceta“

Od „galskog“ do „Božićnog seoceta“

Radar pre 1 sat