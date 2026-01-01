Spektakla na nebu: Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi uz vatromet i šou dronova

Beograđani i gosti prestonice dočekali su Novu 2026. godinu na Sava promenadi, gde su poslednje sekunde 2025. godine bile ispunjene novogodišnjom projekcijom i tradicionalnim odbrojavanjem na Kuli Beograd.

U ponoć je nebo iznad prestonice zasijalo u raskošnom svetlosno-pirotehničkom spektaklu. Vatromet za pamćenje ispaljivan je sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa Gazele i novobeogradske obale. Predesnik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu je postavio snimak novogodišnjeg vatrometa u Beogradu na vodi i čestitao građanima Novu godinu.