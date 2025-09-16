VIDEO: Španski novinar objavio tizer za dokumentarac o studentskim protestima u Srbiji

VIDEO: Španski novinar objavio tizer za dokumentarac o studentskim protestima u Srbiji

Španski novinar Raul Galego Abelan objavio je tizer za dokumentarni film "Pumpaj: The student uprising" o protestima u Srbiji.

Kako je naveo, "dok većina zapadne mladosti šeta između apatije i desnice, srpska mladost je ustala boreći se za demokratiju i ljudska prava". "Najduži i najveći studentski protest u modernoj evropskoj istoriji. Može li mirna revolucija trijumfovati u 21. veku? Zbog čega se ova borba drži u senci globalnih vesti? I koju ulogu imaju litijum i međunarodna politika u svemu tome? Uskoro", napisao je on na Instagramu. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава
