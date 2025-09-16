Lazarevićeva: Očekujemo da Džetro ponovo otvori kancelariju u Srbiji

RTS pre 2 sata
Lazarevićeva: Očekujemo da Džetro ponovo otvori kancelariju u Srbiji

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas u Tokiju da se očekuje da Japanska organizacija za spoljnu trgovinu Džetro ponovo otvori svoju kancelariju u Srbiji i istakla da je Japan jedno od prioritetnih azijskih tržišta za Srbiju.

Lazarevićeva je, posle sastanka delegacije Srbije sa predstavnicima organizacije Džetro u Tokiju, gde u zvaničnoj poseti boravi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekla da Srbija i Džetro već godinama imaju izuzetno uspešnu saradnju i podsetila da je prošle godine u oktobru više od 75 japanskih kompanija posetilo Srbiju. ''Sastanak je bio dobar i ono što mi očekujemo u nekom narodnom periodu i imamo indicije da će Džetro ponovo otvoriti svoju kancelariju u
NIN pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
RTV pre 2 sata
B92 pre 2 sata
RTV pre 3 sata
