Lazarevićeva: Očekujemo da Džetro ponovo otvori kancelariju u Srbiji

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug
Lazarevićeva: Očekujemo da Džetro ponovo otvori kancelariju u Srbiji

TOKIO - Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas u Tokiju da se očekuje da Japanska organizacija za spoljnu trgovinu Džetro (JETRO) ponovo otvori svoju kancelariju u Srbiji i istakla da je Japan jedno od prioritetnih azijskih tržišta za Srbiju.

Lazarevićeva je, posle sastanka delegacije Srbije sa predstavnicima organizacije Džetro u Tokiju, gde u zvaničnoj poseti boravi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekla da Srbija i Džetro već godinama imaju izuzetno uspešnu saradnju i podsetila da je prošle godine u oktobru više od 75 japanskih kompanija posetilo Srbiju. ''Sastanak je bio dobar i ono što mi očekujemo u nekom narodnom periodu i imamo indicije da će Džetro ponovo otvoriti svoju kancelariju u
