Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

PRIŠTINA - U okviru vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine biće održane multinacionalne ili NATO vežbe u različitim oblastima, uključujući sajber i potragu i spasavanje, a očekuje se da plan za njihovo održavanje bude finalizovan u septembru, piše Koha.

Kako je navelo Ministarstvo odbrane Hrvatske u odgovoru za taj portal, vojni savez između Albanije, Hrvatske i Prištine ima za cilj "povećanje interoperabilnosti strana u multinacionalnim ili NATO vežbama u različitim oblastima". Dodaje se da će oblici učešća biti određeni nakon zajedničkih razgovora sa stručnjacima. Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti. Memorandum ostavlja mogućnost