Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

PRIŠTINA - U okviru vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine biće održane multinacionalne ili NATO vežbe u različitim oblastima, uključujući sajber i potragu i spasavanje, a očekuje se da plan za njihovo održavanje bude finalizovan u septembru, piše Koha.

Kako je navelo Ministarstvo odbrane Hrvatske u odgovoru za taj portal, vojni savez između Albanije, Hrvatske i Prištine ima za cilj "povećanje interoperabilnosti strana u multinacionalnim ili NATO vežbama u različitim oblastima". Dodaje se da će oblici učešća biti određeni nakon zajedničkih razgovora sa stručnjacima. Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti. Memorandum ostavlja mogućnost
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe: Evo šta je tačan plan vojnog saveza

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe: Evo šta je tačan plan vojnog saveza

Blic pre 3 minuta
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Sputnik pre 48 minuta
Koha: Albanija, Hrvatska i Kosovo planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Koha: Albanija, Hrvatska i Kosovo planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

NIN pre 43 minuta
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Euronews pre 1 sat
NATO "pokreće" vojsku u našem regionu; Srbija oštro reagovala

NATO "pokreće" vojsku u našem regionu; Srbija oštro reagovala

B92 pre 1 sat
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Telegraf pre 1 sat
Crna trojka Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Crna trojka Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaNATOAlbanijaTiranaPriština

Svet, najnovije vesti »

Zaključci sa pres konferencije kineskog tima posle ekonomskih i trgovinskih razgovora sa SAD

Zaključci sa pres konferencije kineskog tima posle ekonomskih i trgovinskih razgovora sa SAD

Beta pre 18 minuta
„Velika mi je čast“: Tramp najavio tužbu protiv Njujork Tajmsa, evo i zbog čega

„Velika mi je čast“: Tramp najavio tužbu protiv Njujork Tajmsa, evo i zbog čega

Danas pre 33 minuta
Kineski tinejdžeri moraju da plate 300.000 dolara zbog uriniranja u supu

Kineski tinejdžeri moraju da plate 300.000 dolara zbog uriniranja u supu

BBC News pre 33 minuta
"Čujemo ih kako: Vrište!" Počela brutalna ofanziva, odjekuju eksplozije: Gaza u plamenu, više od 300.000 ljudi evakuisano…

"Čujemo ih kako: Vrište!" Počela brutalna ofanziva, odjekuju eksplozije: Gaza u plamenu, više od 300.000 ljudi evakuisano usred noći (foto)

Blic pre 18 minuta
U Gazi ubijeno 38 civila, desetine povređeno u izraelskim napadima širom enklave

U Gazi ubijeno 38 civila, desetine povređeno u izraelskim napadima širom enklave

RTV pre 28 minuta