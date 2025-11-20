Predsednik Ukrajine dobio od SAD nacrt plana za okončanje rata s Rusijom

Beta pre 49 minuta

Kabinet predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog je danas saopštio da je on dobio od SAD nacrt plana za okončanje rata sa Rusijom, i izrazio spremnost da konstruktivno sarađuju s Vašingtonom na tome.

Taj "plan bi, po američkoj proceni, mogao da oživi diplomatiju", objavio je kabinet Zelenskog na Telegramu, dodavši da on planira da o tome narednih dana razgovara s predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump).

Ranije nezvanično objavljeno da taj plan ponavlja maksimalističke zahteve Rusije koje je Kijev već odbacio, smatrajući de znače de fakto kapitulaciju Ukrajine.

"Plan obuhvata priznavanje (aneksije) Krima i drugih regiona koje je zauzela Rusija" koja kontroliše skoro 20 odsto teritorije Ukrajine, rekao je za AFP neimenovani zvaničnik upoznat sa nacrtom plana.

Moskva je ranije tražila da Kijev, pored Krimskog poluostrva, anektiranog 2014. godine, ustupi regione Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje, za koje tvrdi da ih je anektirala od septembra 2022. godine, ali nad njima nema potpunu kontrolu.

(Beta, 20.11.2025)