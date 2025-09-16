IDF: Počelo uništavanje infrastrukture Hamasa u gradu Gazi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
IDF: Počelo uništavanje infrastrukture Hamasa u gradu Gazi

TEL AVIV - Izraelska vojska (IDF) je saopštila da su njene snage "počele da uništavaju infrastrukturu Hamasa u gradu Gazi", potvrđujući početak velike ofanzive u tom području.

"Grad Gaza se smatra opasnom borbenom zonom, boravak u tom području vas dovodi u opasnost", naveo je portparol IDF-a Avičaj Adrei, u objavi na X mreži. Civilima je naloženo da odmah evakuišu područje i upute se ka humanitarnoj zoni koju je Izrael odredio na jugu Pojasa, prenosi Tajms of Izrael. Adrei je rekao da je do sada više od 40 odsto od procenjenih milion stanovnika grada Gaze "napustilo grad zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti svojih porodica". Procene
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

RTV pre 4 minuta
Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Netanjahu upozoren, ali operacija tek počinje

Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Netanjahu upozoren, ali operacija tek počinje

Blic pre 8 minuta
„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

Danas pre 8 minuta
Komisija UN: Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze

Komisija UN: Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze

Radio 021 pre 4 minuta
"Opasna borbena zona" Vojska se hitno oglasila

"Opasna borbena zona" Vojska se hitno oglasila

Alo pre 9 minuta
Ceo grad u plamenu, odjekuju eksplozije! Vojska udarila svom snagom, više od 300.000 ljudi pobeglo: "Oni vrište, ovo je…

Ceo grad u plamenu, odjekuju eksplozije! Vojska udarila svom snagom, više od 300.000 ljudi pobeglo: "Oni vrište, ovo je genocid!" (foto, video)

Blic pre 29 minuta
Izrael pokrenuo kopnenu ofanzivu na Gazu

Izrael pokrenuo kopnenu ofanzivu na Gazu

Nedeljnik pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasTel AvivGaza

Svet, najnovije vesti »

Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Netanjahu upozoren, ali operacija tek počinje

Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Netanjahu upozoren, ali operacija tek počinje

Blic pre 8 minuta
„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

Danas pre 8 minuta
Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Blic pre 9 minuta
Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

RTV pre 4 minuta
Predlog poljskog ministra: Trebalo bi da razmislimo o zoni zabrane leta iznad Ukrajine

Predlog poljskog ministra: Trebalo bi da razmislimo o zoni zabrane leta iznad Ukrajine

Blic pre 9 minuta