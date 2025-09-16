IDF: Počelo uništavanje infrastrukture Hamasa u gradu Gazi

TEL AVIV - Izraelska vojska (IDF) je saopštila da su njene snage "počele da uništavaju infrastrukturu Hamasa u gradu Gazi", potvrđujući početak velike ofanzive u tom području.

"Grad Gaza se smatra opasnom borbenom zonom, boravak u tom području vas dovodi u opasnost", naveo je portparol IDF-a Avičaj Adrei, u objavi na X mreži. Civilima je naloženo da odmah evakuišu područje i upute se ka humanitarnoj zoni koju je Izrael odredio na jugu Pojasa, prenosi Tajms of Izrael. Adrei je rekao da je do sada više od 40 odsto od procenjenih milion stanovnika grada Gaze "napustilo grad zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti svojih porodica". Procene