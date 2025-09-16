Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su dve divizije počele proširene kopnene operacije u gradu Gazi, u okviru nove faze vojne ofanzive protiv Hamasa.

Operacije, koje uključuju desetine hiljada vojnika, započele su tokom noći, dok vojska nastavlja širenje svojih udarnih operacija u Gazi, preneo je Tajms of Izrael. U prethodnim nedeljama, izraelske snage izvele su intenzivne vazdušne napade na mete Hamasa, uključujući nebodere, kao i kopnene operacije na obodu grada i u zapadnim naseljima. Vojska je saopštila da su 162. i 98. divizija sada proširile operacije unutar Gaze, a u narednim danima očekuje se