Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su dve divizije počele proširene kopnene operacije u gradu Gazi, u okviru nove faze vojne ofanzive protiv Hamasa.

Operacije, koje uključuju desetine hiljada vojnika, započele su tokom noći, dok vojska nastavlja širenje svojih udarnih operacija u Gazi, preneo je Tajms of Izrael. U prethodnim nedeljama, izraelske snage izvele su intenzivne vazdušne napade na mete Hamasa, uključujući nebodere, kao i kopnene operacije na obodu grada i u zapadnim naseljima. Vojska je saopštila da su 162. i 98. divizija sada proširile operacije unutar Gaze, a u narednim danima očekuje se
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Kuće uništene, stanovnici zarobljeni pod ruševinama…

Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Kuće uništene, stanovnici zarobljeni pod ruševinama, raste broj mrtvih (foto/video)

Blic pre 1 sat
„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

Danas pre 1 sat
Počeo glavni deo izraelske kopnene operacije u Gazi: SAD upozoravaju Hamas

Počeo glavni deo izraelske kopnene operacije u Gazi: SAD upozoravaju Hamas

Nova pre 1 sat
Komisija UN: Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze

Komisija UN: Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze

Radio 021 pre 1 sat
"Opasna borbena zona" Vojska se hitno oglasila

"Opasna borbena zona" Vojska se hitno oglasila

Alo pre 1 sat
IDF: Počelo uništavanje infrastrukture Hamasa u gradu Gazi

IDF: Počelo uništavanje infrastrukture Hamasa u gradu Gazi

RTV pre 2 sata
Ceo grad u plamenu, odjekuju eksplozije! Vojska udarila svom snagom, više od 300.000 ljudi pobeglo: "Oni vrište, ovo je…

Ceo grad u plamenu, odjekuju eksplozije! Vojska udarila svom snagom, više od 300.000 ljudi pobeglo: "Oni vrište, ovo je genocid!" (foto, video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasTel AvivGaza

Svet, najnovije vesti »

Muškarci pretukli ženu na ulici: Užas u Zagrebu: Teško je povređena, policija traži napadače

Muškarci pretukli ženu na ulici: Užas u Zagrebu: Teško je povređena, policija traži napadače

Blic pre 16 minuta
Albanija otvorila klaster 4 u pristupnim pregovorima s EU

Albanija otvorila klaster 4 u pristupnim pregovorima s EU

Radio 021 pre 21 minuta
Palestinsko predsedništvo: Izraelska tekuća agresija na Gazu je opasna eskalacija

Palestinsko predsedništvo: Izraelska tekuća agresija na Gazu je opasna eskalacija

RTV pre 21 minuta
Španija će se povući sa Evrovizije 2026. godine ako Izrael bude učestvovao

Španija će se povući sa Evrovizije 2026. godine ako Izrael bude učestvovao

RTV pre 1 minut
Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Blic pre 6 minuta