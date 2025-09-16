Srednji kurs dinara za evro 117,1748 dinara

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1748 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće dana 117,1748 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen i u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru viši je za 0,1 odsto i iznosi 99,7063 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,8 odsto, a od početka godine za 12,8 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Koji je srednji kurs evra: Po ovim vrednostima se prodaju valute

Koji je srednji kurs evra: Po ovim vrednostima se prodaju valute

Mondo pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Od stanarine do startapa - pet stvari za danas

Od stanarine do startapa - pet stvari za danas

Bloomberg Adria pre 29 minuta
Temu i Shein preko Niša snabdevaju region

Temu i Shein preko Niša snabdevaju region

Bloomberg Adria pre 29 minuta
Banke spremile povoljne kredite građanima! Evo ko šta nudi i koliko će vlasnici pozajmica biti na dobitku

Banke spremile povoljne kredite građanima! Evo ko šta nudi i koliko će vlasnici pozajmica biti na dobitku

Kurir pre 19 minuta
Koji je srednji kurs evra: Po ovim vrednostima se prodaju valute

Koji je srednji kurs evra: Po ovim vrednostima se prodaju valute

Mondo pre 29 minuta
Dodatna pomoć za građane kojima je najteže: Država izdvojila još 197,5 miliona dinara!

Dodatna pomoć za građane kojima je najteže: Država izdvojila još 197,5 miliona dinara!

Alo pre 30 minuta