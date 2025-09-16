Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 50 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1748 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen i u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru viši je za 0,1 odsto i iznosi 99,7063 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,8 odsto, a od početka godine za 12,8 odsto. (Tanjug)
