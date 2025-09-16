Zelenski: Potreban nam jasan stav Trampa o kraju rata

Vesti online pre 1 sat  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Zelenski: Potreban nam jasan stav Trampa o kraju rata

Rat u Ukrajini – 1.301. dan. Najmanje jedna osoba je stradala, a 13 ih je povređeno u masovnom ruskom napadu na grad Zaporožje, saopštile su ukrajinske vlasti. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski istakao da je potreban jasan stav predsednika SAD Donalda Trampa o okončanju rata i uvođenju sankcija Rusiji. Masovan napad na Zaporožje

Najmanje jedna osoba je stradala, a 13 ih je povređeno u masovnom ruskom napadu na Zaporožje, saopštio je regionalni načelnik Ivan Federeov. Granatiranje je u gradu izazvalo požare velikih razmera, prenose ukrajinski mediji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je spreman da se sastane sa šefom Kremlja Vladimirom Putinom. “Spreman sam da razgovaram sa njim. Da, licem u lice”, potvrdio je Zelenski u intervjuu Si-En-En-u. Američki predsednik Donald Tramp izjavio
