Vučić: Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima o „Majdanu“ u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom saopštenja Spoljne obaveštajne službe Rusije da EU priprema „Majdan“ u Srbiji, da će odgovoriti ruskim partnerima i primeniti određene mere, ocenivši da nema sumnje da organizatori „obojene revolucije“ neće tek tako odustati i da će zato imati završni pokušaj preuzimanja vlasti na silu. „Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to, bili smo spremni i 15. marta. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša