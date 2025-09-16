Vučić: Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima o „Majdanu“ u Srbiji

Vreme pre 24 minuta
Vučić: Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima o „Majdanu“ u Srbiji

„Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to, bili smo spremni i 15. marta. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštiti“, rekao je Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom saopštenja Spoljne obaveštajne službe Rusije da EU priprema „Majdan“ u Srbiji, da će odgovoriti ruskim partnerima i primeniti određene mere, ocenivši da nema sumnje da organizatori „obojene revolucije“ neće tek tako odustati i da će zato imati završni pokušaj preuzimanja vlasti na silu. „Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to, bili smo spremni i 15. marta. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša
Aleksandar VučićEUPredsednik SrbijeRusija

