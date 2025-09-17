UŽIVO LŠ, spektakl za spektaklom: Isak debituje, Samardžić kreće sa klupe, Oblak u "klubu 500"

B92 pre 18 minuta
UŽIVO LŠ, spektakl za spektaklom: Isak debituje, Samardžić kreće sa klupe, Oblak u "klubu 500"

Od 21 sat na programu su još četiri utakmice 1. kola Lige šampiona - i to kakve.

Na terenu će biti ekipe koje su zbirno osvojile 22 pehara elitnog evropskog takmičenja. Ajaks dočekuje Inter, Bajern Čelsi u derbiju dana, Liverpul kod kuće igra sa Atletiko Madridom, dok branilac titule PSŽ čeka Atalantu. Sve najvažnije momente sa ovih utakmica možete pratiti uz LIVE BLOG na B92.sport u nastavku.
