Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest

Američki predsednik Donald Tramp stigao je u prvu zvaničnu državnu posetu Ujedinjenom Kraljevstvu, drugu u svojstvu predsednika, posle 2019. godine u prvom mandatu.

Povodom njegove posete organizovana je vojna ceremonija tokom koje su iznad Vindzorskog zamka preletali avioni Crvenih strela.

Tramp je sa suprugom Melanijom ceremoniju pratio u društvu kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile.

Prijemu su prisustovali princ i princeza od Velsa, kao i Kir Starmer, britanski premijer.

Američki predsednik je prethodno položio venac na grobnicu pokojne kraljice Elizabete Druge u kapeli Svetog Đorđa, posle počasne garde i povorke kočija.

„Ovo je posebno mesto", rekao je Tramp po sletanju aviona Er fors jedan, na aerodrom u Londonu.

Britanskog monarha je ranije nazvao „dugogodišnjim prijateljem".

Kada je pre šest godina bio u Velikoj Britaniji, Trampa je ugostila kraljica Elizabeta Druga, koja je u međuvremenu preminula.

'Trampe, idi kući'

Daleko od vojne ceremonije u centru Londona organizovan je protest koalicije više od 50 organizacija „Stop Tramp UK“.

„Tramp predstavlja sve što mrzimo", kaže Zoi Gardner, politička komentatorka i jedna od organizatorki protesta za BBC.

„Želimo da naša vlada pokaže malo kičme, da bude više ponosa i da predstavi ogromni osećaj gađenja prema politici Donalda Trampa u Velikoj Britaniji“, kaže ona.

Ovu koaliciju čine grupe koje se bore protiv klimatskih promena, antirasizma i među kojima su propalestinski aktivisti.

TOLGA AKMEN/EPA/Shutterstock

Dan uoči dolaska Trampa, policija je uhapsila četvoricu muškaraca nakon što su na zidine Vindzorskog zamka projektovali fotografiju Donalda Trampa u društvu osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Pre nego što je Tramp stigao na prijem kod kralja Čarlsa, desio se još jedan incident u blizini Vindroza.

Kombi koji je tuda prolazio nosio je sliku Trampa i Epstina.

Tramp je bio prijatelj sa Epstinom 1990-ih i početkom 2000-ih.

Nikada nije optužen za bilo kakvo nezakonito delo u vezi sa sada pokojnim Epstinom, osuđenim za podvođenje maloletnica za seks.

Pre nekoliko dana, Starmer je opozvao ambasadora Velike Britanije u SAD Pitera Mendelsona zbog veza sa Epstinom.

REUTERS/Phil Noble 'Dobro došao u UK', pisalo je ispod slike Epstina i Trampa na komlbiju koji je bio parkiran u blizini Vindzora

Trampovi su do zamka Vindzor stigli helikopterom Marinac jedan, gde ih je dočekala britanska kraljevska porodica.

Tokom obilaska najvećeg i najstarijeg zamka na svetu međusobno su razmenili poklone - simbolične.

Britanski kralj i kraljica su Trampu poklonili zastavu koja se vijorila iznad Bakingemske palate na dan njegove inauguracije u januaru 2025. godine.

To simbolizuje priznanje Trampove pobede na izborima.

Bio je tu još jedan poklon u čast američke istorije - kožna knjiga kojom će se 2025. godine proslaviti 250. godišnjica deklaracije SAD o nezavisnosti.

Američka prva dama dobila je torbu britanske dizajnerke Anje Hindmarč i srebrnu činiju severnoirske umetnice Kare Merfi.

Darovi američkih posetilaca bili su malo drugačiji.

Poslata je poruka podrške vojnim odnosima između Amerike i Velike Britanije, sa naglaskom na ratni savez u godini kada je obeleženo osam decenija od Dana pobede u Evropi.

Tramp je krajem jula 2025. boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali je tada došao u privatnu posetu.

Bio je na njegovom golf imanju u Škotskoj.

