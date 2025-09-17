"Šaptač Trampu" stupa na scenu i ima tajno oružje: Ovaj čovek je poslednja nada Ukrajine, ofanziva u srcu Evrope je u punom jeku

Saveznici Ukrajine rade sve što mogu da zadrže američkog predsednika Donalda Trampa na svojoj strani. Ove nedelje, to uključuje i angažovanje kralja Čarlsa III. Da li je upravo kralj Čarls pravi "šaptač Trampu", Kijev će saznati u narednim danima.

U društvu prve dame Melanije, Donald Tramp je prvi američki lider koji je drugi put zvanično dočekan u zamku Vindzor - što je još jedan element bez presedana za lidera koji voli da bude jedinstven (obično se predsednicima Amerike u drugom mandatu ne priređuje ovako raskošan doček tokom još jedne državne posete). Njih dvoje će biti obasipani svim raskošnim ceremonijama koje Britanija može da ponudi, uključujući svečane bankete, počasne pratnje i ceremonijalni prelet