"Šaptač Trampu" stupa na scenu i ima tajno oružje: Ovaj čovek je poslednja nada Ukrajine, ofanziva u srcu Evrope je u punom jeku

Blic pre 58 minuta
"Šaptač Trampu" stupa na scenu i ima tajno oružje: Ovaj čovek je poslednja nada Ukrajine, ofanziva u srcu Evrope je u punom…

Saveznici Ukrajine rade sve što mogu da zadrže američkog predsednika Donalda Trampa na svojoj strani. Ove nedelje, to uključuje i angažovanje kralja Čarlsa III. Da li je upravo kralj Čarls pravi "šaptač Trampu", Kijev će saznati u narednim danima.

U društvu prve dame Melanije, Donald Tramp je prvi američki lider koji je drugi put zvanično dočekan u zamku Vindzor - što je još jedan element bez presedana za lidera koji voli da bude jedinstven (obično se predsednicima Amerike u drugom mandatu ne priređuje ovako raskošan doček tokom još jedne državne posete). Njih dvoje će biti obasipani svim raskošnim ceremonijama koje Britanija može da ponudi, uključujući svečane bankete, počasne pratnje i ceremonijalni prelet
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kraljevski doček za Trampa: Predsednik SAD položio venac na grob kraljice Elizabete i razgovarao s Čarlsom III

Kraljevski doček za Trampa: Predsednik SAD položio venac na grob kraljice Elizabete i razgovarao s Čarlsom III

Euronews pre 42 minuta
Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest

Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest

BBC News pre 1 sat
Kraljice stila i kraljica Engleske: Modni defile godine, Kejt i Melanija

Kraljice stila i kraljica Engleske: Modni defile godine, Kejt i Melanija

Hello pre 1 sat
Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest

Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest

Južne vesti pre 1 sat
Šta je posredi? Tramp i Melanija spavaju u odvojenim sobama Ovo su detalji boravka para u Vindzoru doneli i svoju posteljinu

Šta je posredi? Tramp i Melanija spavaju u odvojenim sobama Ovo su detalji boravka para u Vindzoru doneli i svoju posteljinu

Dnevnik pre 1 sat
Tramp i Melanija spavaju u odvojenim sobama: Isplivali novi detalji

Tramp i Melanija spavaju u odvojenim sobama: Isplivali novi detalji

B92 pre 1 sat
Uživo "ovo nikad nije viđeno" Tramp i Melanija stigli u Vindzor, dočekali ih Vilijam i Kejt: Kralj Čarls priredio specijalnu…

Uživo "ovo nikad nije viđeno" Tramp i Melanija stigli u Vindzor, dočekali ih Vilijam i Kejt: Kralj Čarls priredio specijalnu vojnu ceremoniju, u centru Londona veliki protesti (foto, video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKijevDonald Tramp

Kultura, najnovije vesti »

Narukvica stara 3.000 godina nastala iz muzeja u Egiptu

Narukvica stara 3.000 godina nastala iz muzeja u Egiptu

Danas pre 18 minuta
Najnovije izdanje izuzetnog koncerta filmske muzike “Enio Morikone i Nino Rota (Part II)” u Sava centru 2. oktobra

Najnovije izdanje izuzetnog koncerta filmske muzike “Enio Morikone i Nino Rota (Part II)” u Sava centru 2. oktobra

Danas pre 1 sat
Otvoreno pismo javnosti okupirane Srbije Vladimira Paskaljevića: Zahtevam otkazivanje retrospektive mog oca Gorana…

Otvoreno pismo javnosti okupirane Srbije Vladimira Paskaljevića: Zahtevam otkazivanje retrospektive mog oca Gorana Paskaljevića u JK

Danas pre 53 minuta
Kraljevski doček za Trampa: Predsednik SAD položio venac na grob kraljice Elizabete i razgovarao s Čarlsom III

Kraljevski doček za Trampa: Predsednik SAD položio venac na grob kraljice Elizabete i razgovarao s Čarlsom III

Euronews pre 42 minuta
Šta je novo u domaćim knjižarama: Šest preporuka za čitanje za uživanje u početku jeseni

Šta je novo u domaćim knjižarama: Šest preporuka za čitanje za uživanje u početku jeseni

Euronews pre 2 minuta