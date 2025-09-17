BBC vesti na srpskom

Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'

Donald Tramp stigao je sa suprugom Melanijom u drugu zvaničnu posetu Ujedinjenom Kraljevstvu.

BBC News pre 1 sat
Melanija i Donald Tramp izlaze iz aviona
REUTERS/Chris Radburn
Melanija i Donald Tramp stižu u posetu Velikoj Britaniji 16. septembra 2025.

Donald Tramp je, zajedno sa suprugom Melanijom, stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo (UK), u njegovu drugu državnu posetu kao predsednik Sjedinjenih Država (SAD), a sa njim je došlo i desetine saradnika i impozantna oprema za potrebe ogromne bezbednosne operacije.

Mere neophodne za bezbednost predsednika tokom boravka koštaju milione evra i podrazumevaju njegove lične jedinice Tajne službe SAD-a, kao i hiljade lokalnih policajaca.

Tokom njegove prve državne posete u junu 2019. godine angažovano je više od 6.000 pripadnika londonske policije, a proceunjuje se da su troškovi iznosili oko 3,9 miliona evra.

Mere za bezbednost predsednika Trampa dodatno su pojačane proteklih dana, posle pucnjave na univerzitetu u državi Juti, kada je ubijen konzervativni aktivista Čarli Kirk.

Ronald Kesler, autor i stručnjak za Tajnu službu, navodi da pripreme za državnu posetu počinju „nedeljama unapred" i obuhvataju koordinaciju sa lokalnom policijom, kao i praćenje potencijalnih pretnji.

Oko 60 agenata Tajne službe obično je neposredno zaduženo za predsednikovu ličnu zaštitu, dok lokalna policija uspostavlja kordone, blokira saobraćaj i obezbeđuje vazdušni prostor.

Očekuje se da će u pratnji predsednika biti stotine članova osoblja i tehničke podrške.

Melanija i Donald Tramp stižu u posetu Britaniji 3. juna 2019. tokom prvog Trampovog predsedničkog mandata
ISABEL INFANTES/AFP via Getty Images
Melanija i Donald Tramp stižu u posetu Britaniji 3. juna 2019. tokom prvog Trampovog predsedničkog mandata
Predsednik Tramp u inspekciji počasne garde na travnjaku Bakingemske palate, jun 2019.
Toby Melville - WPA Pool/Getty Images
Predsednik Tramp u inspekciji počasne garde na travnjaku Bakingemske palate, jun 2019.

'Leteća Bela kuća'

Bračni par Tramp doputovao je u UK predsedničkim avionom, posebno prerađenim Boingom 747-200B, poznatim kao Er fors jedan (Air Force One), koji mnogi zovu 'Leteća Bela kuća'.

Er fors jedan zapravo nije konkretan avion, već se odnosi na jedan od dva specijalno prilagođena Boinga 747-200B koji na repu imaju oznake 28000 i 29000.

Iako spolja izgleda kao običan putnički avion, Er fors jedan je klasifikovan kao vojni avion zbog napredne elektronske opreme i odbrambenih sistema.

Projektovan je da izdrži vazdušni napad ometanjem neprijateljskih radara i može da izbacuje mamce, tačnije signalne rakete koje emituju toplotu i tako sa kursa mogu da skrenu rakete sa toplotnim navođenjem.

Može i da se dopunjava gorivom u letu, zbog čega praktično može da leti neograničeno, što može da bude presudno u vanrednim situacijama.

melanija i donald tramp
REUTERS/Chris Radburn

Unutrašnjost aviona je površine 3700 kvadratnih metara na tri nivoa, u koje spadaju predsednički apartman, medicinska jedinica sa operacionim stolom.

Postoje i odvojeni prostori za novinare, visoke zvanice, obezbeđenje, i administrativno osoblje.

melanija i donald tramp po sletanju u veliku britaniju septembra 2025.
REUTERS/Kevin Lamarque
Melanija i Donald Tramp po sletanju u Veliku Britaniju septembra 2025.

Predsednička limuzina 'Zver'

Po sletanju, predsednik se vozi Kadilakom jedna (Cadillac One), unapređenoj predsedničkoj limuzini čiji nadimak je Zver iz očiglednih razloga.

Dve identične predsedničke limuzine, kao i nekoliko drugih vozila Tajne službe, prebačeni su u UK vojnim transportnim avionima pre Trampovog dolaska.

atuomobili u avionu
US Secret Service via X
Američka Tajna služba objavila je ovu fotografiju na mreži Iksu tokom turneje predsednika po Aziji, uz komentar: „Sa #POTUSinAsia nismo mogli baš tako lako da ostavimo Zver iza sebe!“

Dok predsednik putuje u jednom vozilu 'Zveri', drugo ga prati kao mamac, a oba imaju iste vašingtonske registarske tablice 800-002.

Tajna služba i kompanija Dženeral motors (General Motors) koja je proizvela vozila, drže u tajnosti tačne specifikacije limuzina, ali su pojedine bezbednosne karakteristike poznate.

Vozila imaju oklopnu karoseriju i neprobojna stakla i teška su oko devet tona.

Navodno imaju bacače suzavca, opremu za noćno osmatranje i ugrađen satelitski telefon.

predsednička limuzina zver
BBC

Novije verzije limuzine navodno imaju i rezervu kiseonika, kao i frižider sa zalihama krvi koja odgovara krvnoj grupi predsednika za hitne medicinske slučajeve.

Zver se kreće u predsedničkoj koloni u kojoj je često više od deset vozila, među kojima su policijska pratnja, timovi za protivnapad i neutralisanje pretnji, okloplno SUV vozilo za komunikaciju poznato kao Roudraner (Roadrunner), medicinski tim, i novinari.

vozila američkog predsednika u Londonu 2019.
DANIEL LEAL/AFP via Getty Images
Predsednička kolona vozila 2019. u Londonu

Posmatračima, pa i mogućim napadačima je teško da odrede u kojem vozilu u koloni se nalazi predsednik.

Kesler kaže da agenti Tajne službe čak mogu „ispod nadvožnjaka da prebace Trampa iz jednog automobila u drugi".

predsednička kolona vozila i mamac
BBC

Vazdušna pratnja

Iako će Tramp za kraće destinacije koristiti predsedničku limuzinu, očekuje se da će uglavnom putovati avionom, kao što je bio slučaj i prilikom njegove posete Škotskoj u julu ove godine.

Predsednik će najverovatnije u UK dopremiti čitavu flotu helikoptera.

U floti će biti i Marinac jedan (Marine One), koji kao i Er Fors jedan nije konkretna letelica, već se odnosi na bilo koju letelicu američkih marinaca koja prevozi predsednika.

Za ovu posetu verovatno će biti korišćen Sikorsky VH-3D Sea King, koji je prošle nedelje viđen iznad Vindzora.

predsednički helikopter marinac jedan
BBC

Ovi specijalno prilagođeni helikopteri opremljeni su sistemima za protivraketnu odbranu, uređajima za ometanje radara i elektronikom otpornom na elektromagnetni impuls nuklearne eksplozije.

Kao dodatna mera bezbednosti, Marinac jedan obično leti u formaciji sa više identičnih helikoptera koji služe kao mamci.

U pratnji su obično i dva ili tri Ospri MV-22 aviona (Osprey MV-22 escort aircraft), koji su osposobljeni za vertikalno sletanje kao helikopter i lete brzinom aviona.

Ovim letelicama koje imaju rotore na bočnim stranama prevozi se pomoćno osoblje, specijalne jedinice i agenti Tajne službe koji su zaduženi za rešavanje svih vanrednih situacija tokom leta.

Helikopter Ospri tokom Trampove posete Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandherstu, u Engleskoj 2018.
Warren Little/Getty Images
Letelica Ospri tokom Trampove posete Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandherstu, u Engleskoj 2018.

Ospri letelice su naročito bučne kada su im rotori podešeni za lebdenje i sletanje.

Čuli su se iznad Londona tokom prethodne Trampove posete 2019. godine.

Osim predsednika, i ostali članovi njegovog osoblja prevoze se letelicama, pa često ima više helikoptera u pratnji.

letelica ospri
BBC

Pretnja od dronova

Velika zaštitna ograda postavljena oko imanja Vindzora
Getty Images
Velika zaštitna ograda postavljena oko imanja Vindzora

Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila ugostiće Trampa i njegovu suprugu u zamku Vindzoru, umesto u Bakingemskoj palati koja se trenutno renovira.

Policija zadužena za dolinu reke Temze saopštila je da će tokom posete vazdušni prostor iznad Vindzora biti strogo ograničen za dronove i druge letelice.

Kesler navodi da je pretnja od dronova u poslednje vreme u središtu pažnje Tajne službe, posebno posle pokušaja ubistva predsednika u julu 2024. godine kada su otkrivene ranjivosti u sposobnostima službe za borbu protiv dronova.

Američki predsednik u UK-u boravi dva dana, ali nije planirano da učestvuje ni u kakvim javnim događajima.

Kraljevska porodica prirediće u sredu svečani doček za Trampa i njegovu suprugu u Vindzoru, uz prelet britanskih i američkih vojnih aviona i program akrobatskog tima Crvenih strela (Red Arrows), a biće upriličen i državni banket.

tramp lutka u prodavnici suvenira u blizini Vindzora
REUTERS/Phil Noble
Prodavnica suvenira u blizini Vindzora je spremna za posetu Trampa

(BBC News, 09.17.2025)

