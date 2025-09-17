Tramp i Melanija stigli u Veliku Britaniju: Nema crvenog tepiha, a evo ko ih je dočekao: Helikopterom otišli do rezistencije u centru grada (foto)

Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija Tramp doputovali su u Veliku Britaniju, a ovo je njegova druga državna poseta od kada je po drugi put postao predsednik SAD. Nakon iskrcavanja iz predsedničkog aviona Air Force One, predsednika i prvu damu dočekale su šefica protokola SAD Monika Krouli, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper, a u ime kralja predsednički par je dočekao vikont Hud.

Predsednik SAD i prva dama Melanija Tramp su odmah po dolasku helikopterom odleteti do rezidencije američkog ambasadora u centru Londona, gde će prenoćiti. Britanski kralj Čarls ugostiće u sredu Trampa na dvoru Vindzor, pre nego što američki predsednik nastavi posetu u četvrtak na imanju premijera Velike Britanije Kira Starmera. Britanska policija saopštila je da je u potpunosti pripremljena za sve moguće situacije i scenarije uoči državne posete predsednika