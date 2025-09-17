"Da se Makronovi ovako ponašaju, gde bi im bio kraj" Donald i Melanija Tramp stigli u Britaniju, jedan detalj svima zapao za oko (foto)

Melanija i Donald Tramp doputovali su večeras u službenu posetu Velikoj Britaniji, gde će se sutra sresti sa Čarlsom III, kraljicom Kamilom, Kejt Midlton i princom Vilijamom.

Na aerdromu Stansted u Londonu delovali su veoma ujedinjeno. Melanija Tramp je za putovanje u Britaniju i sam početak zvanične posete odabrala elegantno modno izdanje. Izašla je iz aviona sa suprugom, i sve vreme su se držali za ruke. Otkako je u januaru ove godine počeo drugi mandata Donalda Trampa u Beloj kući, poznati par šalje slične poruke, sigurno nimalo slučajno. Pogledajte u galeriji kako su Donald i Melanija izgledali pri izlasku iz aviona: Poredili su se