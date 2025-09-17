Proslava Dana Sektora za vanredne situacije, premijer i ministri u novom centru u Lapovu

Beta pre 35 minuta

Na centralnoj proslavi Dana Sektora Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za vanredne situacije danas je otvorena Vatrogasno-spasilačka jedinica u Lapovu.

Jedinica je opremljena vozilima, tehnikom i ima 13 vatrogasaca-spasilaca.

Novoizgrađenu stanicu su zajedno otvorili ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Opštine Lapovo Boban Miličić, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut i ministri državne uprave i lokalne samouprave, i odbrane, Snežana Paunović i Bratislav Gašić.

Dačić je kazao da je "Sektor za vanredne situacije jedan od retkih u koji vredi ulagati" jer se "praktično isplati svaki dinar koji tu uložite" što je ilustrovao time da je taj sektor prošle godine spasao više od 1.300 ljudi i imao više od 30.000 intervencija, a ove godine ima najveći broj intervencija u proteklih nekoliko decenija.

MUP će, rekao je Dačić, kroz zajedničko finansiranje sa drugim institucijama i lokalnim samoupravama nastaviti da širi mrežu Sektora za vanredne situacije u Srbiji i istakao da "MUP ima podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije da nastavi da jača ovaj sektor kroz nabavku najmodernije opreme i stvaranje najobučenijeg kadra".

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović je rekla da je rekonstrukcija objekta u Lapovu za koju je dato 25 miliona dinara, jedan od projekata koje je to finansiralo ministarstvo na osnovu javnog poziva iz 2024. godine.

Predsednik Opštine Boban Miličić je zahvalio zvanicama što su u Lapovu, a posebno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zbog novca datog za taj objekat.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije obeležavaju Dan Sektora nizom manifestacija, a večeras je u Centru za kulturu u Lapovu priređena svečana akademija.

(Beta, 17.09.2025)

Ključne reči

Ivica DačićVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaĐuro Macut

