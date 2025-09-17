Izraelska vojska otvorila novu rutu za evakuaciju iz Gaze: Evakuisano 400.000 Palestinaca

Izraelska vojska (IDF) je jutros saopštila palestinskom stanovništvu u Gazi da otvara drugu evakuacionu rutu za one koji žele da pobegnu iz tog grada dok ofanziva vojske napreduje.

Ruta u južnom pojasu Gaze, preko saobrćajnice Salah al-Din, biće otvorena od danas u podne do petka u podne po lokalnom vremenu, objavio je portparol IDF-a Avičaj Adrei na arapskom jeziku na mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael. Stanovnici Gaze su do sada mogli da se evakuišu samo preko priobalnog puta, koji je preplavljen pešacima i vozilima, dok se hiljade ljudi kreće iz grada prema jugu enklave kako bi izbegli predstojeći napad izraelskih snaga, navodi portal.