Izraelska vojska otvorila novu rutu za evakuaciju iz Gaze: Evakuisano 400.000 Palestinaca

Blic pre 16 minuta
Izraelska vojska otvorila novu rutu za evakuaciju iz Gaze: Evakuisano 400.000 Palestinaca

Izraelska vojska (IDF) je jutros saopštila palestinskom stanovništvu u Gazi da otvara drugu evakuacionu rutu za one koji žele da pobegnu iz tog grada dok ofanziva vojske napreduje.

Ruta u južnom pojasu Gaze, preko saobrćajnice Salah al-Din, biće otvorena od danas u podne do petka u podne po lokalnom vremenu, objavio je portparol IDF-a Avičaj Adrei na arapskom jeziku na mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael. Stanovnici Gaze su do sada mogli da se evakuišu samo preko priobalnog puta, koji je preplavljen pešacima i vozilima, dok se hiljade ljudi kreće iz grada prema jugu enklave kako bi izbegli predstojeći napad izraelskih snaga, navodi portal.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

IDF: Oko 400.000 Palestinaca do sada evakuisano iz grada Gaze

IDF: Oko 400.000 Palestinaca do sada evakuisano iz grada Gaze

RTV pre 1 sat
Izraelska vojska otvorila drugu rutu za evakuaciju iz grada Gaze

Izraelska vojska otvorila drugu rutu za evakuaciju iz grada Gaze

B92 pre 1 sat
Strašno: 400.000 i nije gotovo

Strašno: 400.000 i nije gotovo

B92 pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka preti smrtna kazna

Osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka preti smrtna kazna

Dojče vele pre 25 minuta
Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'

Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'

BBC News pre 6 minuta
Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za optuženog Tajlera Robinsona

Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za optuženog Tajlera Robinsona

BBC News pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA: Ugašen požar u skladištu goriva nuklearke Zaporožje; Napad na Kirovogradsku oblast, prekinuta struja…

UKRAJINSKA KRIZA: Ugašen požar u skladištu goriva nuklearke Zaporožje; Napad na Kirovogradsku oblast, prekinuta struja, poremećena železnica

RTV pre 1 minut
Britanija se nada da će Trampa zaslepeti kraljevskom pompom - i izbeći teška pitanja

Britanija se nada da će Trampa zaslepeti kraljevskom pompom - i izbeći teška pitanja

N1 Info pre 5 minuta