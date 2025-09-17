"Ju ženo, ne ličiš na sebe": Pevačicu (54) vređali zbog izgleda, ona sada šokirala promenom: "Pišu mi da sam matora baba"…

Pevačica Natalija Ibraimov (54), poznatija kao Natalija Trik FX veoma je aktivna na društvenim mrežama gde je dobijala mnoštvo kritika zbog izgleda.

Natalija je često na svom Instagramu delila fotografije bez filtera i trunke šminke, a sada je sve iznenadila kada je podelila snimak u kojem ne liči na sebe. Naime, ona je lice prekrila filterom koji joj je promenio fizionomiju lica, a slike su brzo počele da kruže društvenom mrežom "X". "Ju ženo, ne ličiš na sebe", samo je jedan od komentara. Podsetimo, Natalija je nedavno u intervjuu za "Blic" otkrila da se teško nosi sa uvredama. - Sani nema društvene mreže, a