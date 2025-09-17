"Ju ženo, ne ličiš na sebe": Pevačicu (54) vređali zbog izgleda, ona sada šokirala promenom: "Pišu mi da sam matora baba"

Blic pre 24 minuta
"Ju ženo, ne ličiš na sebe": Pevačicu (54) vređali zbog izgleda, ona sada šokirala promenom: "Pišu mi da sam matora baba"…

Pevačica Natalija Ibraimov (54), poznatija kao Natalija Trik FX veoma je aktivna na društvenim mrežama gde je dobijala mnoštvo kritika zbog izgleda.

Natalija je često na svom Instagramu delila fotografije bez filtera i trunke šminke, a sada je sve iznenadila kada je podelila snimak u kojem ne liči na sebe. Naime, ona je lice prekrila filterom koji joj je promenio fizionomiju lica, a slike su brzo počele da kruže društvenom mrežom "X". "Ju ženo, ne ličiš na sebe", samo je jedan od komentara. Podsetimo, Natalija je nedavno u intervjuu za "Blic" otkrila da se teško nosi sa uvredama. - Sani nema društvene mreže, a
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Najzgodnija Hrvatica pokazala kako izgleda bez fotošopa: Prozivali je da koristi filtere, ona objavila snimak: "Još bolje"

Najzgodnija Hrvatica pokazala kako izgleda bez fotošopa: Prozivali je da koristi filtere, ona objavila snimak: "Još bolje"

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Dijetetičarke se slažu: Najzdraviji orašasti plod koji možete jesti

Dijetetičarke se slažu: Najzdraviji orašasti plod koji možete jesti

N1 Info pre 4 minuta
"Ju ženo, ne ličiš na sebe": Pevačicu (54) vređali zbog izgleda, ona sada šokirala promenom: "Pišu mi da sam matora baba"…

"Ju ženo, ne ličiš na sebe": Pevačicu (54) vređali zbog izgleda, ona sada šokirala promenom: "Pišu mi da sam matora baba"

Blic pre 24 minuta
Dnevni horoskop za 17. septembar: Bik osetljivost grla, Lav povećan obim posla, a Vaga ljubomorna

Dnevni horoskop za 17. septembar: Bik osetljivost grla, Lav povećan obim posla, a Vaga ljubomorna

Kurir pre 59 minuta
Umutite sastojke za 5 minuta i imate zasitan obrok: Mini-gibanice od cepkanih kora idealne kao užina za posao i školu

Umutite sastojke za 5 minuta i imate zasitan obrok: Mini-gibanice od cepkanih kora idealne kao užina za posao i školu

Kurir pre 14 minuta
Pevačica kockala s Ljubom zemuncom i Ćentom, ojadila ih u pokeru: Obožavali je žestoki momci, a on joj je oprostio pola…

Pevačica kockala s Ljubom zemuncom i Ćentom, ojadila ih u pokeru: Obožavali je žestoki momci, a on joj je oprostio pola miliona maraka!

Kurir pre 14 minuta