Mladić i devojka (22) uhapšeni zbog utaje poreza: Oštetili budžet Srbije za više od 16 miliona dinara: Određeno im zadržavanje

Blic pre 2 sata
Mladić i devojka (22) uhapšeni zbog utaje poreza: Oštetili budžet Srbije za više od 16 miliona dinara: Određeno im zadržavanje…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i PU Smederevo, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su A.T. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja i A.T. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo falsifikovanje službene isprave.

A.T. odgovorno lice Alisa trade Company doo Smederevo i A.T. odgovorno lice Fenix Building doo Kruševac, se sumnjiče da su u periodu od 1. februara do 14. jula ove godine izvršili ova krivična dela tako što je A.T. u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza u poslovnim knjigama svog privredenog društva evidentirao 18 računa neistinite sadržine, a koje je prethodno pribavio od privrednog društvaFenix Building doo Kruševac, čije je odgovorno lice A.T. On je znao
