Uhapšen bivši policajac: Navodni član "škaljarskog klana" švercovao 60 kilograma marihuane u automobilu

Uhapšen bivši policajac: Navodni član "škaljarskog klana" švercovao 60 kilograma marihuane u automobilu
Marihuana je pronađena u automobilu podgoričkih tablica zajedno sa registarskim oznakama Slovenije i radijskom stanicom Slučaj je predat državnom tužiocu, koji je naredio hapšenje Jankovića zbog nepovlašćene proizvodnje i posjedovanja droge Podgoričanin Mladen Janković (40), navodni član škaljarskog klana, uhapšen je nakon što je u automobilu koji je vozio pronađeno oko 60 kilograma marihuane, saznaju "Vijesti". Uprava policije je zvanično saopštila da je uhapšeni
