Ponovo se oglasio MUP: Objavio fotografije metka koji je ispaljen u Novom sadu: "Nema tragova zabranjenih supstanci"

Blic pre 50 minuta
Ponovo se oglasio MUP: Objavio fotografije metka koji je ispaljen u Novom sadu: "Nema tragova zabranjenih supstanci"

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje da se u javnosti ne iznose netačne tvrdnje o upotrebi opasnih i zabranjenih hemijskih sredstava i na taj način vrši grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje panike i narušavanje ugleda policije.

Prilikom intervencije policije u Novom Sadu na uspostavljanju narušenog javnog reda, nisu korišćena hemijska sredstva koja sadrže oznaku „CN“. Uvidom u službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i stanja u magacinima MUP, utvrđeno je da takva sredstva nisu nabavljana, već isključivo hemijska sredstva sa oznakom „CS“. Takođe, na prikazanoj fotografiji nalazi se čaura od ispaljenog metka pored koje stoji jednodelni segment u kome se nalazila hemijska
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(FOTO) MUP još jednom demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas

(FOTO) MUP još jednom demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas

Danas pre 2 sata
Ponovo se oglasio MUP: Objavio fotografije metka koji je ispaljen u Novom sadu: "Nema tragova zabranjenih supstanci"

Ponovo se oglasio MUP: Objavio fotografije metka koji je ispaljen u Novom sadu: "Nema tragova zabranjenih supstanci"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Hronika, najnovije vesti »

Ponovo se oglasio MUP: Objavio fotografije metka koji je ispaljen u Novom sadu: "Nema tragova zabranjenih supstanci"

Ponovo se oglasio MUP: Objavio fotografije metka koji je ispaljen u Novom sadu: "Nema tragova zabranjenih supstanci"

Blic pre 50 minuta
(FOTO) MUP još jednom demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas

(FOTO) MUP još jednom demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas

Danas pre 2 sata
Vozaču izleteo motor iz automobila! Nesreća na auto-putu "Miloš Veliki" u smeru ka Obrenovcu (video)

Vozaču izleteo motor iz automobila! Nesreća na auto-putu "Miloš Veliki" u smeru ka Obrenovcu (video)

Blic pre 3 sata
Uhapšeno dvoje iz Smederava i Kruševca zbog poreske utaje 17 miliona dinara i falsifikovanja

Uhapšeno dvoje iz Smederava i Kruševca zbog poreske utaje 17 miliona dinara i falsifikovanja

Danas pre 2 sata
Mladić i devojka (22) uhapšeni zbog utaje poreza: Oštetili budžet Srbije za više od 16 miliona dinara: Određeno im zadržavanje…

Mladić i devojka (22) uhapšeni zbog utaje poreza: Oštetili budžet Srbije za više od 16 miliona dinara: Određeno im zadržavanje

Blic pre 3 sata