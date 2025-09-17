(FOTO) MUP još jednom demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas

Danas pre 54 minuta  |  Danas Online
(FOTO) MUP još jednom demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas
Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom je demantovalo da su pripadnici policije koristili zabranjena hemijska sredstva u Novom Sadu. „Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje da se u javnosti ne iznose netačne tvrdnje o upotrebi opasnih i zabranjenih hemijskih sredstava i na taj način vrši grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje panike i narušavanje ugleda policije“, navodi se u saopštenju MUP-a. Kako se ističe, prilikom intervencije policije u
