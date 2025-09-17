"Postignut je dogovor": Tramp odložio sprovođenje zakona o oduzimanju kineskog vlasništva na TikTokom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom se do 16. decembra odlaže sprovođenje zakona iz 2024. godine koji zahteva oduzimanje kineskog vlasništva nad TikTokom.

Ovo odlaganje ce dati kineskoj kompaniji "ByteDance" dodatnih 90 dana da finalizuje sporazum o prenosu američke imovine TikToka na američke vlasnike, prenosi Rojters. Tramp je u utorak objavio sporazum između SAD i Kine o nastavku poslovanja TikToka u SAD, a tri izvora upoznata sa situacijom rekla su da je sporazum sličan onom o kojem se razgovaralo ranije ove godine, navodi agencija. - Postignut je dogovor o jednoj kompaniji koju mladi ljudi u našoj zemlji veoma