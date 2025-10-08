Usvojen plan koji omogućava proširenje Beograda na vodi

Mašina pre 4 sati  |  Mašina
Usvojen plan koji omogućava proširenje Beograda na vodi

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene za projekat Beograd na vodi, čime se sada dozvoljava da se urbanistički projekat proširi na opštine Savski venac, Novi Beograd i Čukarica. U junu 2025. godine, 10.000 građana podnelo je primedbe protiv širenja projekta na leve i desne obale reke Save.

U obuhvat plana sada su zvanično ušli prostor Beogradskog sajma, park Terazijska terasa, kao i Čukarički rukavac. Planom su obuhvaćeni i prostor nekadašnjih rezervoara NIS-a, koridor Topčiderske reke, kao i delovi leve obale Save na Novom Beogradu. Usvajanjem ovog prostornog plana, projekat sada može da dobije građevinske dozvole i započne izgradnju novih objekata. Građanska inicijativa „Beograd ostaje” ranije je pokrenula peticiju i objasnila razloge zbog kojih se
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Srbija centar: Šta treba prvo uraditi posle smene režima?

Srbija centar: Šta treba prvo uraditi posle smene režima?

Danas pre 26 minuta
Beograd na vodi širiće se na Sajam, Terazije i Novi Beograd: Vlada Srbije usvojila plan

Beograd na vodi širiće se na Sajam, Terazije i Novi Beograd: Vlada Srbije usvojila plan

Radio 021 pre 1 sat
Proširenje ‘Beograda na vodi’: Opozicija tvrdi da se ‘pljačka’ širi

Proširenje ‘Beograda na vodi’: Opozicija tvrdi da se ‘pljačka’ širi

Serbian News Media pre 1 sat
Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Biznis.rs pre 3 sata
Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Nova ekonomija pre 3 sata
Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Beta pre 5 sati
Beograd na vodi će progutati Sajam i deo Novog Beograda

Beograd na vodi će progutati Sajam i deo Novog Beograda

Vreme pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeBeogradski sajamBeograd na vodiUrbanizam

Ekonomija, najnovije vesti »

Prelepo ostrvo nudi šansu za novi početak za samo jedan evro!

Prelepo ostrvo nudi šansu za novi početak za samo jedan evro!

Kamatica pre 15 minuta
Hoće li sankcije NIS-u ugasiti srpsko-rusko prijateljstvo?

Hoće li sankcije NIS-u ugasiti srpsko-rusko prijateljstvo?

Danas pre 16 minuta
MOL: Tražimo da Janaf provede odgovarajuće testove

MOL: Tražimo da Janaf provede odgovarajuće testove

SEEbiz pre 10 minuta
Macut i Mesarović uručili 25 rešenja o dodeli subvencija porodičnim firmama i mladima

Macut i Mesarović uručili 25 rešenja o dodeli subvencija porodičnim firmama i mladima

Euronews pre 0 minuta
Gorivo ima rok trajanja i može da se pokvari? Evo koliko sme da stoji, a da ne utiče na kvalitet

Gorivo ima rok trajanja i može da se pokvari? Evo koliko sme da stoji, a da ne utiče na kvalitet

Mondo pre 25 minuta