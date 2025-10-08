Usvojen plan koji omogućava proširenje Beograda na vodi

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene za projekat Beograd na vodi, čime se sada dozvoljava da se urbanistički projekat proširi na opštine Savski venac, Novi Beograd i Čukarica. U junu 2025. godine, 10.000 građana podnelo je primedbe protiv širenja projekta na leve i desne obale reke Save.

U obuhvat plana sada su zvanično ušli prostor Beogradskog sajma, park Terazijska terasa, kao i Čukarički rukavac. Planom su obuhvaćeni i prostor nekadašnjih rezervoara NIS-a, koridor Topčiderske reke, kao i delovi leve obale Save na Novom Beogradu. Usvajanjem ovog prostornog plana, projekat sada može da dobije građevinske dozvole i započne izgradnju novih objekata. Građanska inicijativa „Beograd ostaje” ranije je pokrenula peticiju i objasnila razloge zbog kojih se