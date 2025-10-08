Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Biznis.rs pre 4 sati  |  Redakcija Biznis.rs
Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Dostavljeno 10.386 pojedinačnih primedbi i dve peticije građana

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene za projekat Beograd na vodi, pa taj prostorni plan sada obuhvata 330 hektara u beogradskim opštinama Savski venac, Novi Beograd i Čukarica, objavio je Službeni glasnik. To znači da je u prostorni plan zvanično ušao prostor Beogradskog sajma, park Terazijska terasa, ali i Čukarički rukavac i koridor Topčiderske reke, kao i deo prostora na levoj obali Save na Novom Beogradu. Usvajanje
