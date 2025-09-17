Snima se samo u bade mantilu: Naša pevačica neprepoznatljiva: Maska na licu i riblja kost

Blic pre 2 sata
Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, uživa daleko od Beograda.

Sara je rešila da se posveti sebi, a kao vid relaksacije, izabrala je uživanje u kadi, a onda je na lice stavila masku za hidrataciju. Pevačica se snimala u kupatilu svog smeštaja u bade mantilu, dok je kosu vezala u riblju kost. Sara je nedavno otkrila da li je imala estetske intervencije. - Sve na meni je prirodno, i gu*a, ma sve. Živim u okruženju u kojem se ceni prirodnost. S druge strane, nemam predrasude prema plastičnim operacijama - rekla je pevačica tad za
