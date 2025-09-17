Pevačica u bade mantilu i sa maskom na licu, neprepoznatljiva: Otišla iz Beograda pa pokazala kako uživa

Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, uživa daleko od Beograda.

Pevačica se zaželela odmora i malo relaksacije izabrala je da uživa u kadi. Na lice je stavila masku za hidrataciju, pa se snimala u kupatilu svog smeštaja. Na sebi je nosila bade mantil a kosu je vezala u riblju kost. Sara je bila vrlo raspoložena a mnogi je nisu prepoznali iza maske za negu lica. Ona je nedavno otkrila da li je imala estetske intervencije. - Sve na meni je prirodno, i gu*a, ma sve. Živim u okruženju u kojem se ceni prirodnost. S druge strane,