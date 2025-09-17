Klinički centar Vojvodine: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen zbog respiratornih tegoba

Danas pre 4 sati  |  RTS
Klinički centar Vojvodine: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen zbog respiratornih tegoba

Klinički centar Vojvodine saopštio je da u Urgentni centar 5. i 6. septembra nije primljen ni pregledan nijedan pacijent zbog respiratornih tegoba.

U saopštenju povodom navoda studenata u blokadi PMF-a u Novom Sadu o vrsti suzavca koji je korišćen tokom protesta 5. septembra u tom gradu, Klinički centar Vojvodine ističe da su u tu ustanovu dovezene ili pregledane 24 osobe zbog povreda zadobijenih tokom protesta, prenosi RTS. Studenti novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta objavili su na društvenim mrežama da je policija u Novom Sadu na protestu 5. septembra, tokom intervencije, koristila CN suzavac, što
Danas pre 6 sati
