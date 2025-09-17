Oglasio se FSS posle vesti da je preminuo Dejan Milovanović: Ostavio je dubok trag u dresu nacionalnih selekcija

I Fudbalski savez Srbije se oprostio od prerano preminulog Dejana Milovanovića (41), nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde i reprezentativca naše zemlje. – Užasna vest potresla je fudbalsku Srbiju.

Iznenada, u 42. godini života, preminuo je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac naše zemlje Dejan Milovanović. Član jedne od najtalentovanijih generacija srpskih igrača (1984), Dejan je ostavio dubok trag u dresu nacionalnih selekcija, naročito mlade reprezentacije Srbije do 21 godine, sa kojom je osvojio dva srebra na Evropskim prvenstvima. Na šampionatu u Nemačkoj 2004, u generaciji koju je predvodio selektor Vladimir Petrović, postigao je izuzetno