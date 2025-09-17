Oglasio se FSS posle vesti da je preminuo Dejan Milovanović: Ostavio je dubok trag u dresu nacionalnih selekcija

Danas pre 54 minuta  |  Danas online
Oglasio se FSS posle vesti da je preminuo Dejan Milovanović: Ostavio je dubok trag u dresu nacionalnih selekcija

I Fudbalski savez Srbije se oprostio od prerano preminulog Dejana Milovanovića (41), nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde i reprezentativca naše zemlje. – Užasna vest potresla je fudbalsku Srbiju.

Iznenada, u 42. godini života, preminuo je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac naše zemlje Dejan Milovanović. Član jedne od najtalentovanijih generacija srpskih igrača (1984), Dejan je ostavio dubok trag u dresu nacionalnih selekcija, naročito mlade reprezentacije Srbije do 21 godine, sa kojom je osvojio dva srebra na Evropskim prvenstvima. Na šampionatu u Nemačkoj 2004, u generaciji koju je predvodio selektor Vladimir Petrović, postigao je izuzetno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda se oprostila od Dejana Milovanovića: Deki, hvala ti za svaki udarac, golove, titule…

Crvena zvezda se oprostila od Dejana Milovanovića: Deki, hvala ti za svaki udarac, golove, titule…

Danas pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaFudbalski savezFSSNemačkaFudbalski savez Srbije

Sport, najnovije vesti »

Oglasio se FSS posle vesti da je preminuo Dejan Milovanović: Ostavio je dubok trag u dresu nacionalnih selekcija

Oglasio se FSS posle vesti da je preminuo Dejan Milovanović: Ostavio je dubok trag u dresu nacionalnih selekcija

Danas pre 54 minuta
Crvena zvezda se oprostila od Dejana Milovanovića: Deki, hvala ti za svaki udarac, golove, titule…

Crvena zvezda se oprostila od Dejana Milovanovića: Deki, hvala ti za svaki udarac, golove, titule…

Danas pre 54 minuta
Želja brojnih evropskih klubova ostaje u San Antoniju

Želja brojnih evropskih klubova ostaje u San Antoniju

Sportske.net pre 48 minuta
Vlahović uperio prst ka kritičarima: To nije bilo u redu

Vlahović uperio prst ka kritičarima: To nije bilo u redu

Euronews pre 49 minuta
Goleada u Ligi šampiona: Vlahović činio čuda, Juventus i Borusija – 8 golova u drugom poluvremenu

Goleada u Ligi šampiona: Vlahović činio čuda, Juventus i Borusija – 8 golova u drugom poluvremenu

Danas pre 54 minuta