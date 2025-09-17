„Ovaj pokolj mora da se zaustavi odmah“: Izrael uz podršku SAD nastavlja kopnenu ofanzivu na Gaza Siti, EU najavljuje sankcije (FOTO, VIDEO)

Danas pre 29 minuta  |  S. D.
„Ovaj pokolj mora da se zaustavi odmah“: Izrael uz podršku SAD nastavlja kopnenu ofanzivu na Gaza Siti, EU najavljuje sankcije…

IDF je jutros počeo drugi dan operacije Gideonove kočije II.

Dve regularne divizije su ušle u grad Gaza Siti iz različitih pravaca, dok se stotine hiljada Palestinaca još uvek nalazi u gradu. Izrael tvrdi da će osvojiti grad koji je već u ruševinama nakon gotovo dve godine rata. Hiljade Palestinaca beže vozilima natovarenim dušecima i drugim stvarima, javlja AP. Izraelska vojska je najavila otvaranje „nove privremene prelazne rute“ za evakuaciju stanovnika iz grada Gaze. „Saobraćaj će biti dozvoljen duž ulice Salah al-Din,
„Ovaj pokolj mora da se zaustavi odmah": Izrael uz podršku SAD nastavlja kopnenu ofanzivu na Gaza Siti, EU najavljuje sankcije (FOTO, VIDEO)

