Stiže dodatna zarada od FIFA i za srpske klubove

Danas pre 9 sati  |  Beta
Svaki klub koji pusti svoje fudbalere u reprezentacije za utakmice u kvalifikacijama i na Svetsko prvenstvo dobiće novčanu nadoknadu iz fonda vrednog 355 miliona dolara, koji je deo prihoda od više milijardi dolara sa Mundijala 2026. godine.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će program, koji je od 2010. godine podelio stotine miliona dolara klubovima čiji su igrači igrali na Svetskim prvenstvima, sada uključiti i sve igrače koji su učestvovali u kvalifikacijama. Od 211 članica FIFA, Eritreja i Rusija, koje su od 2022. godine suspendovane iz međunarodnih takmičenja, nisu igrale kvalifikacije. „Ovaj novi pristup znači da će svaki klub koji pusti igrača u kvalifikacije za Svetsko
