Fifa donela novu odluku: Stotine klubova dodato u plan isplate za puštanje igrača i za utakmice u kvalifikacijama

Kurir pre 2 sata
Međunarodna fudbalska federacija ( FIFA) saopštila je da će program, koji je od 2010. godine podelio stotine miliona dolara klubovima čiji su igrači igrali na Svetskim prvenstvima, sada uključiti i sve igrače koji su učestvovali u kvalifikacijama.

Od 211 članica Fife, Eritreja i Rusija, koje su od 2022. godine suspendovane iz međunarodnih takmičenja, nisu igrale kvalifikacije. "Ovaj novi pristup znači da će svaki klub koji pusti igrača u kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine sada dobiti direktnu kompenzaciju", navodi se u saopštenju svetske kuće fudbala. Fifa je prethodno izdvojila 355 miliona dolara za takmičenje u SAD, Kanadi i Meksiku sledeće godine, kao deo obnovljenog radnog sporazuma sa
Stiže dodatna zarada od FIFA i za srpske klubove

Danas pre 10 sati
