Tramp stigao u svoju drugu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji na poziv svog prijatelja Kralja

Počastvovan što se ponovo sasatje sa, kako je rekao: svojim „prijateljem“ Kraljem, Donald Tramp je stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo u utorak uveče gde će se dva dana sve raditi da bi se udovoljilo nepredvidivom američkom predsedniku koji je veliki obožavalac kraljevske porodice.

Predsednički avion „Er Fors Uan“, sleteo je na londonski aerodrom Stansted odakle su Donald Tramp i njegova supruga Melanijom helikopterom otišli u rezidenciju ambasadora SAD u Londonu. Hiljade demonstranata planiraju da u Londonu protestuju zbog Trampove posete, ali tokom putovanja uz izuzetne mere bezbednosti Tramp (79) će izbegavati i prestonicu i javnost. On će u sredu biti na zatvorenom imanju Vindzorskog zamka 40 kilometara od glavnog grada, gde će