Žoze Murinjo se vraća u prvi tim koji je trenirao?

Danas pre 42 minuta  |  M. L.
Žoze Murinjo se vraća u prvi tim koji je trenirao?

Portuglaski trener Žoze Murinjo je nedavno dobio otkaz u Fenerbahleu, ali kako stvari stoje neće dugo biti bez posla posla.

On je prvi kandidat da preuzme Benfiku, tim u kojem je sada već davne 2000. godine započeo svoju trenersku karijeru. Bruno Laž (49) dobio otkaz na mestu šefa struke Benfike nakon šokantnog poraza od Karabaga (2:3) u prvom kolu nove grupne faze Lige šampiona. Benfika je vodila sa 2:0, ali je na kraju doživela poraz na svim terenu. Bruno Laž je preuzeo tim iz Lisabona u septembru 2024. i vodio tim u ukupno 66 mečeva, uz 49 pobeda, devet remija i 11 poraza. Kako
