Mali: Naredne godine biće vidljivi radovi na prvoj i drugoj liniji metroa

Ekapija pre 1 sat
Ilustracija (Foto: Daniel Caluian/shutterstock.com) Beograd na vodi biće mesto ukrštanja prve i druge linija metroa, a građani Beograda i Srbije naredne godine videće radove na tim linijama, uverava ministar finansija Siniša Mali.

On je ovu informaciju u vezi sa konkretnim radovima na beogradskom metrou čiji početak kasni godinama izneo u toku obilaska nove škole i vrtića u Beogradu na vodi. Mali je rekao da će ovi objekti primiti prve đake i mališane uskoro, a to bi trebalo da bude za oko mesec dana, do kada se očekuje da bude izdata upotrebna dozvola za osmoletku i obdanište. U zgradu škole će se, kako je dodao, preseliti učenici iz obližnje škole "Isidora Sekulić", njih 364, dok će od
Siniša Mali, Beograd na vodi, EXPO 2027, Beogradski metro

