Pari Sen Žermen kreće s odbranom evropske titule: "Sveci" ne daju tron

Nova Liga šampiona u fudbalu ulazi u drugi dan, a noć posle spektakularnog remija Juventusa sa Borusijom Dortmund, na krilima našeg Dušana Vlahovića, novog rekorda Reala u elitnom takmičenju, istorijskog slavlja Karabaga... na teren izlaze i igrači Pari Sen Žermena.

Aktuelni prvak Evrope odbranu krune počinje kod kuće, kao izraziti favorit protiv Atalante (21.00, TV Arena 3 Premium). U klubu sa "Parka prinčeva" ne kriju da bi da ostanu na vrhu piramide, pogotovo što su se toliko dugo peli do njega. Naravno, sa svešću da će sada biti još veći trn u oku i izazov konkurenciji, u svakom kutku Starog kontinenta. ✨ La @ChampionsLeague est de retour ! #PSGATA I #UCL pic.twitter.com/R1y35GuSuu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside)