Nenad ubio Zlaticu u Beču, ranio ćerku i zeta, pa nađen mrtav u "mercedesu" Ovo je pokojni bračni par iz Srbije! (foto)

Kurir pre 26 minuta
Nenad ubio Zlaticu u Beču, ranio ćerku i zeta, pa nađen mrtav u "mercedesu" Ovo je pokojni bračni par iz Srbije! (foto)

Državljanin Srbije Nenad Mitrović (44) u utorak uveče ubio je svoju suprugu Zlaticu (44) hicima iz pištolja i teško ranio njihovu ćerku K.

M. (24) i njenog partnera (26) u stanu u Beču! Kako prenose austrijski mediji, u stanu ove porodice pronađeno je i dvoje dece. - Deca su nepovređena, a policija je u stanu zatekla užas, Zlatici nije bilo spasa, ćerku i zeta su odmah prevezli u bolnicu - kaže izvor. Mitrović je ćerki pucao u glavu i lekari joj se bore za život. Njen dečko je, takođe, pogođen hicima iz pištolja, ali on se nalazi van životne opasnosti. Kako ističe izvor Kurira, cela porodica poreklom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu…

Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu

Blic pre 11 minuta
Ovo je Nenad koji je ubio suprugu u Beču: Ćerku i zeta ranio, pa nađen mrtav u automobilu

Ovo je Nenad koji je ubio suprugu u Beču: Ćerku i zeta ranio, pa nađen mrtav u automobilu

Mondo pre 26 minuta
Drama na Trampovom letu ka Britaniji: Putnički avion se opasno približio, kontrolor leta urlao na pilote

Drama na Trampovom letu ka Britaniji: Putnički avion se opasno približio, kontrolor leta urlao na pilote

Mondo pre 1 sat
Komšinica Ljiljana o jezivom zločinu u Beču, Srbin ubio ženu, ćerku teško ranio: "Više se ne osećam bezbedno"

Komšinica Ljiljana o jezivom zločinu u Beču, Srbin ubio ženu, ćerku teško ranio: "Više se ne osećam bezbedno"

Telegraf pre 1 sat
Muškarac iz Srbije ubio suprugu u Beču, teško ranio ćerku i njenog dečka

Muškarac iz Srbije ubio suprugu u Beču, teško ranio ćerku i njenog dečka

N1 Info pre 3 sata
Pogledajte kako Srbin puca na policiju u Beču: Ubio ženu, ranio ćerku, otvorio vatru na policiju kada su došli da ga hapse, pa…

Pogledajte kako Srbin puca na policiju u Beču: Ubio ženu, ranio ćerku, otvorio vatru na policiju kada su došli da ga hapse, pa se ubio u „mercedesu“ VIDEO

Nova pre 3 sata
Uznemirujući snimak vatrenog okršaja u Beču! Srbin koji je počinio porodični masakr puca na specijalce (video)

Uznemirujući snimak vatrenog okršaja u Beču! Srbin koji je počinio porodični masakr puca na specijalce (video)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BečUbistvo

Svet, najnovije vesti »

Šta je „zid protiv dronova“ iz Rusije koji gradi EU uz pomoć ukrajinske tehnologije?

Šta je „zid protiv dronova“ iz Rusije koji gradi EU uz pomoć ukrajinske tehnologije?

Danas pre 6 minuta
Politico analizira: Rat u Gazi otkriva mučenu dušu Evrope

Politico analizira: Rat u Gazi otkriva mučenu dušu Evrope

Danas pre 1 sat
Deca iz Gaze stigla u Veliku Britaniju na lečenje

Deca iz Gaze stigla u Veliku Britaniju na lečenje

Danas pre 22 minuta
Poljski predsednik insistira da njegova zemlja dobije nuklearno oružje

Poljski predsednik insistira da njegova zemlja dobije nuklearno oružje

Danas pre 1 sat
Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu…

Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu

Blic pre 11 minuta