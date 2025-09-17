Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu

Blic pre 1 sat
Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu…

Državljanin Srbije, kako pišu strani mediji, ubio je ženu i teško ranio ćerku u stanu u Beču. Nakon razmene vatre sa policijom, on je pronađen mrtav u svom automobilu sa prostrelnom ranom u glavi. U vozilu je pronađeno vatreno oružje iz kog je najverovatnije pucao u sebe, ženu i ćerku.

Ubistvo se dogodilo oko 20 časova u stanu u bečkom okrugu Leopoldštat. Prema rečima komšija, čuli su najmanje četiri pucnja, nakon čega je obaveštena policija, koja je pronašla beživotno telo žene. - Izbegavajte to područje, dolazi do saobraćajnih obustava. Opasnosti za građane nema - rekla je portparolka policije Julije Šik. Ovo je deseto ubistvo žene ove godine u Austriji. Pozadina ovog krvavog zločina još uvek nije poznata, veruje se da je reč o porodičnom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Svemu prethodila jeziva svađa! Ovo su detalji porodičnog masakra u Beču Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku koja se nedavno…

Svemu prethodila jeziva svađa! Ovo su detalji porodičnog masakra u Beču Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku koja se nedavno porodila u stanu bila i deca (video)

Dnevnik pre 40 minuta
Nenad ubio Zlaticu u Beču, ranio ćerku i zeta, pa nađen mrtav u "mercedesu" Ovo je pokojni bračni par iz Srbije! (foto)

Nenad ubio Zlaticu u Beču, ranio ćerku i zeta, pa nađen mrtav u "mercedesu" Ovo je pokojni bračni par iz Srbije! (foto)

Kurir pre 46 minuta
Zet ispričao šta se dogodilo tokom krvoprolića u Beču Nenad ubio suprugu i teško ranio ćerku pred njenom decu: "Ponašao se…

Zet ispričao šta se dogodilo tokom krvoprolića u Beču Nenad ubio suprugu i teško ranio ćerku pred njenom decu: "Ponašao se čudno, ovo je najverovatniji motiv!"

Kurir pre 55 minuta
Mladić kog je Srbin ranio u Beču ispričao šta se desilo kobne večeri: "Od početka se ponašao čudno, a onda..."

Mladić kog je Srbin ranio u Beču ispričao šta se desilo kobne večeri: "Od početka se ponašao čudno, a onda..."

Telegraf pre 1 sat
Ubio ženu, pa pucao u glavu ćerki koja se nedavno porodila: Otkriveni jezivi detalji porodičnog masakra u Beču: I deca bila u…

Ubio ženu, pa pucao u glavu ćerki koja se nedavno porodila: Otkriveni jezivi detalji porodičnog masakra u Beču: I deca bila u stanu dok je redom pucao! (foto)

Kurir pre 2 sata
Ubio je ženu pa ćerki pucao u glavu Horor detalji porodičnog masakra u Beču - tu su bila i deca dok je redom pucao

Ubio je ženu pa ćerki pucao u glavu Horor detalji porodičnog masakra u Beču - tu su bila i deca dok je redom pucao

Alo pre 2 sata
Ovo je Nenad koji je ubio suprugu u Beču: Ćerku i zeta ranio, pa nađen mrtav u automobilu

Ovo je Nenad koji je ubio suprugu u Beču: Ćerku i zeta ranio, pa nađen mrtav u automobilu

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AustrijaBeč

Svet, najnovije vesti »

Tajms: Velika Britanija će priznati Palestinu

Tajms: Velika Britanija će priznati Palestinu

Danas pre 11 minuta
Bugarska policija uhapsila Rusa zbog eksplozije u Libanu 2020.

Bugarska policija uhapsila Rusa zbog eksplozije u Libanu 2020.

Danas pre 21 minuta
Uzbuna zbog rastuće ruske pretnje: Španske vazduhoplovne snage u pripravnosti: Pojačane aktivnosti lovaca "jurofajter" na…

Uzbuna zbog rastuće ruske pretnje: Španske vazduhoplovne snage u pripravnosti: Pojačane aktivnosti lovaca "jurofajter" na Baltiku

Blic pre 26 minuta
"Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda": Tajms tvrdi: Sve će se desiti nakon što se Tramp vrati u Vašington

"Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda": Tajms tvrdi: Sve će se desiti nakon što se Tramp vrati u Vašington

Blic pre 11 minuta
Ministar potvrdio: Kuću u selu u Poljskoj najverovatnije pogodila raketa sa poljskog aviona

Ministar potvrdio: Kuću u selu u Poljskoj najverovatnije pogodila raketa sa poljskog aviona

Blic pre 41 minuta