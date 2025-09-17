Uhapšen jer je upalio auto u Kopernikovoj ulici

Moj Novi Sad pre 40 minuta
Uhapšen jer je upalio auto u Kopernikovoj ulici

Pripadnici MUP-a u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičenog V.

P. (1994). – Kako se sumnja, on je 6. avgusta, u Kopernikovoj ulici u Novom Sadu, izazvao požar na automobilu jednog Novosađanina, tako što ga je polio zapaljivom tečnošću i zapalio – saopšteno je iz PU Novi Sad. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Politika pre 15 minuta
Uhapšena razbojnička četvorka koja je krala po firmama u Barajevu

Uhapšena razbojnička četvorka koja je krala po firmama u Barajevu

Radio 021 pre 55 minuta
Upadali u firme i krali sve redom! Četvoro uhapšenih zbog sedam teških krađa u Barajevu: Vrednost "ulova" pet miliona dinara!…

Upadali u firme i krali sve redom! Četvoro uhapšenih zbog sedam teških krađa u Barajevu: Vrednost "ulova" pet miliona dinara!

Kurir pre 1 sat
Policija u Beogradu uhapsila četiri osobe zbog krađe po firmama u Barajevu

Policija u Beogradu uhapsila četiri osobe zbog krađe po firmama u Barajevu

Novi magazin pre 1 sat
Policija otkrila i uhapsila četvoro zbog krađa televizora i alata u Barajevu, ukradeni predmeti biće vraćeni vlasnicima

Policija otkrila i uhapsila četvoro zbog krađa televizora i alata u Barajevu, ukradeni predmeti biće vraćeni vlasnicima

Euronews pre 1 sat
Još jedna osoba uhapšena zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta

Još jedna osoba uhapšena zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta

Luftika pre 1 sat
Uhapšen diler iz Inđije: Policija u njegovom stanu pronašla amfetamin i marihuanu!

Uhapšen diler iz Inđije: Policija u njegovom stanu pronašla amfetamin i marihuanu!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMUPpožar

Vojvodina, najnovije vesti »

Manifestacijom “Izađi mi na teglu” počelo obeležavanje dana Bačke Topole

Manifestacijom “Izađi mi na teglu” počelo obeležavanje dana Bačke Topole

RTV pre 5 minuta
Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

RTV pre 5 minuta
Uhapšen jer je upalio auto u Kopernikovoj ulici

Uhapšen jer je upalio auto u Kopernikovoj ulici

Moj Novi Sad pre 40 minuta
Direktor EPS-a: Razvoj kompanije bio bi ugrožen bez HE Bistrica

Direktor EPS-a: Razvoj kompanije bio bi ugrožen bez HE Bistrica

Biznis.rs pre 20 minuta
Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Politika pre 15 minuta