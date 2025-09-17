Uhapšen jer je upalio auto u Kopernikovoj ulici

Pripadnici MUP-a u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičenog V.

P. (1994). – Kako se sumnja, on je 6. avgusta, u Kopernikovoj ulici u Novom Sadu, izazvao požar na automobilu jednog Novosađanina, tako što ga je polio zapaljivom tečnošću i zapalio – saopšteno je iz PU Novi Sad. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.